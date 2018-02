Consumi, la birra italiana va a tutta birra: - 79% birre inglesi

(Teleborsa) - E' proprio il caso di dire che la birra italiana va a tutta birra. Crollano del 79% i consumi di birre inglesi in Italia nel 2017 che fa segnare anche un calo del 31% delle importazioni anche dalla Germania che insieme rappresentano ben 1/3 della birra straniera consumata in Italia. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero in occasione di "Beer Attraction" di Rimini.



IL MADE IN ITALY METTE LA FRECCIA - E' il segnale – sottolinea la Coldiretti - di un'avanzata dei boccali Made in Italy grazie anche a una rete di micro birrifici artigianali passati dai 113 del 2008 ai 718 del 2017 con un progresso – sottolinea la Coldiretti – di oltre il 535% nel decennio e una produzione stimata attualmente in 50 milioni di litri. Fra birre artigianali e industriali la filiera vale complessivamente circa 6 miliardi di euro. Secondo l'Istat, la birra piace a quasi 1 italiano su 2 con un consumo pro capite medio di 31,5 litri all'anno.



GUSTOSE INNOVAZIONI - Negli ultimi anni – spiega la Coldiretti - la produzione artigianale Made in Italy si è molto diversificata con numerosi esempi di innovazione, dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di colore giallo paglierino ma c'è anche quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso. Oltre a contribuire all'economia, la birra artigianale rappresenta anche una forte spinta all'occupazione soprattutto tra gli under 35 che sono i più attivi nel settore.



E NUOVE FIGURE PROFESSIONALI - Senza dimenticare che stanno nascendo anche nuove figure professionali – conclude Coldiretti - come il "sommelier delle birra" che conosce i fondamentali storici dei vari stili di birre ed è capace di interpretarne i caratteri principali, oltre a suggerire gli abbinamenti ideali delle diverse tipologie di birra con primi piatti, carne o pesce e anche con i dolci.





