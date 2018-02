Credito Valtellinese in rosso profondo

(Teleborsa) - Giornata no per CreVal perde il 6,70%. A zavorrare il titolo le indiscrezioni di due quotidiani sul possibile prezzo dell'aumento di capitale. Secondo i rumors la banca avrebbe convocato per oggi 14 febbraio, il CdA per fissare il prezzo della ricapitalizzazione che dovrebbe partire luned├Č 19 febbraio.



Lo scenario di breve periodo di Credito Valtellinese evidenzia un declino dei corsi verso area 9,62 Euro con prima area di resistenza vista a 10,52. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,26.







