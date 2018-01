CreVal: Santander, Barclays e Credit Suisse nel consorzio di garanzia dell'aumento di capitale

(Teleborsa) - Banco Santander , Barclays e Credit Suisse , in qualità di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunners, sono entrati a far parte del consorzio di garanzia dell'aumento di capitale del Credito Valtellinese .



Lo comunica l'Istituto in una nota ricordando che la ricapitalizzazione è gia pre-garantita da Mediobanca , in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner, e da Citigroup in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner.



CreVal precisa inoltre che prima dell'avvio dell'Offerta il consorzio potrà essere allargato ad altre istituzioni finanziarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA