Daimler, l'outlook prudente oscura l'ennesimo bilancio record

(Teleborsa) - L'outlook cauto oscura l'ennesimo bilancio da record di Daimler .



La casa automobilistica tedesca ha chiuso il 2017 con un balzo dell'utile netto del 24% a 10,9 miliardi di euro, ricavi in crescita del 7% a 164,3 miliardi di euro e vendite di veicoli in aumento del 9% a 3,3 milioni di unità.



Tuttavia il titolo non sta festeggiando in Borsa il settimo anno consecutivo di risultati da record perché il Gruppo di Stoccarda ha fatto sapere gli ingenti investimenti in nuove tecnologie per auto elettriche e a guida autonoma potrebbero appiattire gli utili nel 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA