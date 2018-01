De' Longhi fa il pieno di ricavi nel 2017. Outlook ottimista

(Teleborsa) - Risultati in crescita per De' Longhi nel 2017.



La big degli elettrodomestici ha chiuso l'esercizio finanziario con un balzo dei ricavi dell'8,4% a circa 2,011 miliardi di euro, grazie ad un quarto trimestre in aumento dell'8,3% a 747 milioni, come spiega la società in una nota, aggiungendo che la crescita a livello organico si è attestata all'8,2% nell'anno e al 9,6% nel quarto trimestre, confermando le aspettative del management.



Particolarmente soddisfatto l'Amministratore Delegato, Fabio de' Longhi: "Abbiamo chiuso l'anno 2017 con una crescita sostenuta dei ricavi in linea con i nostri obiettivi e con la guidance condivisa con il mercato; tale traguardo è stato reso possibile anche grazie ai maggiori investimenti che il Gruppo ha sostenuto su più fronti, dalla ricerca e sviluppo alla comunicazione, dagli stabilimenti produttivi alla rete commerciale. Inoltre, la valenza di medio periodo di questi investimenti ci rende fiduciosi di poter proseguire nella crescita organica anche nel 2018, ad un tasso mid-to-high single digit".

