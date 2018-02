DeA Capital, Fondo Atlantic perfeziona cessione di immobile per 6,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Fondo Atlantic 1, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso gestito da DeA Capital Real Estate SGR ha perfezionato la cessione di una unità immobiliare sita in Castelletto Ticino (Novara).



Il prezzo di vendita, spiega DeA Capital in una nota, è stato di 6,5 milioni di euro. Esso "risulta essere superiore del 3,5% rispetto al valore stimato dall'Esperto Indipendente del Fondo in data 12 dicembre 2017, pari a 6,28 milioni di euro", precisa il comunicato.

