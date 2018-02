Disagio sociale piÃ¹ contenuto grazie a calo disoccupazione

(Teleborsa) - Si riduce lievemente il disagio sociale in Italia grazie al calo della disoccupazione. E' quanto emerge dall'ultima uscita del Misery Index di Confcommercio, che a dicembre è calato di tre decimi di punto a quota 18,1.



Si conferma così una sostanziale tendenza alla stabilizzazione dell'indicatore, che sia nel terzo che nel quarto trimestre si è attestato su un valore di 18,3.



Il miglioramento è derivato da una piccola frenata dell'inflaizone: i prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto (carrello della spesa) sono aumentati dell'1,5% su base annua, in calo di due decimi di punto rispetto a novembre. A ciò si è unito un miglioramento della disoccupazione estesa, che comprende anche la cassa integrazione (CIG), la quale è calata dello 0,2% al 13,4%.



Nonostante questi miglioramenti, l'Ufficio Studi Confcommercio esprime "cautela nel valutare le prospettive per il 2018", sottolineando che "negli ultimi mesi i principali indicatori congiunturali hanno mostrato un'evoluzione non lineare, consolidando le attese di un raffreddamento della ripresa nei prossimi mesi, elemento che limiterebbe le possibilità di riportare l'area del disagio su valori più contenuti".

