Due matricole oggi all'AIM Italia: Spaxs e ALP.I debuttano in rialzo

(Teleborsa) - Due nuove matricole oggi all'AIM Italia, il mercato dedicato alle PMI con rosee prospettive di crescita e sviluppo. Si tratta di due SPAC (special purpose acquisition company), una promossa dall'ex ministro Corrado Passera focalizzata sul settore finanziario, l'altra promossa da Mediobanca ed interessata ad aziende italiane.



Bello il debutto di Spaxs , la SPAC promossa da Corrado Passera e da Andrea Clamer che ha raccolto ben 600 milioni di capitale. Il titolo al suo esordio segna un +2%.



Spaxs si focalizzerà sul settore dei servizi finanziari, dove cerca società target per un'operazione di aggregazione e patrimonializzazione. L'IPO ha raccolto 600 milioni di euro e porta il flottante di Spaxs al debutto all'81,33%.



L'altra matricola è ALP.I , la SPAC promossa da Mediobanca, che al suo esordio guadagna l'1%.



Stando ai propositi del promotore il target saranno società e aziende italiane o con stabile organizzazione in Italia, con aspirazioni di crescita ed un equity value fra 100 e 400 milioni. L'IPO ha raccolto 100 milioni di euro di capitali ed il flottante all'ammisioine è del 100%







