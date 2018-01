E' polemica sui sacchetti bio obbligatori per frutta e verdura

(Teleborsa) - Non si fermano le polemiche sui sacchetti bio.



Come noto, dal 1° gennaio del 2018 è entrata in vigore la legge che impone di usare sacchetti biodegradabili per l'acquisto di frutta e verdura sfusa. Legge che, secondo le stime, dovrebbe costare alle famiglie tra i 4 e i 12 euro l'anno.



Quello che i consumatori chiedono maggiormente è di poter riutilizzare i sacchetti - il cui costo si aggira tra i 0,01 e i 0,03 euro - ma il Ministero dell'Ambiente è stato categorico: per motivi igienici non sarà possibile portarsi da casa le buste.



Da qui alla "rivolta" sui social il passo è stato breve: molti consumatori hanno postato foto in cui si aggira la norma, per esempio attaccando gli scontrini direttamente sui prodotti. "Fatta la legge, trovato l'inganno", il commento più immediato.

