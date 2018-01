easyjet, dal prossimo 1Â° luglio nuovo volo tra Brindisi e Berlino

(Teleborsa) - Interessanti novità per la prossima stagione estiva dell'Aeroporto del Salento di Brindisi.



Dal prossimo 1° luglio, infatti, easyjet avvierà il nuovo collegamento con Berlino Tegel, il principale aeroporto della capitale tedesca. Il volo, già in vendita sul sito della compagnia e sui canali delle agenzie di viaggio, sarà operato sino alla fine del mese di ottobre e prevede sino a quattro frequenze settimanali.



Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia ha dichiarato: "l'avvio del nuovo volo, che collega Brindisi e il Salento con una delle aree più importanti per i flussi incoming, rafforza e qualifica il ruolo dell'Aeroporto del Salento quale elemento strategico nel processo di sviluppo del mercato anche turistico della regione. Un processo già avviato, che trova una sua conferma negli indici d'incremento che la componente internazionale del traffico ha mantenuto costanti in questi anni".



Nel 2017 gli aeroporti di Bari e di Brindisi hanno superato la soglia dei 6,9 milioni di passeggeri.











