Edison ha il 72,9% di Frendy Energy dopo l'OPA

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto promossa da Edison sulla totalità delle azioni ordinarie Frendy Energy , Edison rende noto che al termine dell'OPA verrà a detenere 43.259.978 azioni, pari al 72,930% del capitale sociale di Frendy Energy.



Conseguentemente, "non avendo Edison raggiunto la soglia del 90% del capitale sociale di Frendy Energy, non risultano verificate le condizioni previste dalla legge per il sorgere dell'obbligo di acquisto", spiega la società energetica in una nota.



© RIPRODUZIONE RISERVATA