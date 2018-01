EMA, Italia pronta al ricorso ma Bruxelles non torna indietro

Twitter

(Teleborsa) -L'agenzia europea per il farmaco è stata strappata alla città di Milano ed assegnata adlo scorso mese di novembre per un pugno di voti, ma ilonscrive: "leggo in una nota che, secondo la direzione di EMA i problemi di Amsterdam ad ospitare la loro nuova sede sono evidenti. D'accordo con il Presidenteconfermiamo invece che Milano è in grado di rispettare la tempistica richiesta, sia per la sede che per tutte le condizioni a latere".spiega di aver avuto rassicurazioni da parte di: 'L'ho chiamato e gli ho detto: è il momento di essere aggressivi. Da quello che mi ha detto, e senz'altro sarà così, oggi parte il ricorso". Pronta la risposta di Bruxelles che ha fatto sapere che la decisione è stata dei 27 Stati membri e non c'è nulla da aggiungere.La querelle è nata dopo l' allarme lanciato dallo stesso direttore dell'EMA, Guido Rasi , che si è espresso sull', oggi di proprietà della Regione Lombardia, mentreper ospitare gli uffici ed i funzionari dell'agenzia che deve traslocare da Londra, a causa della Brexit.