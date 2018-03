Embraco, Calenda convoca azienda e sindacati

(Teleborsa) - La vertenza Embraco ritorna sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico.



Il Ministro Carlo Calenda ha dato appuntamento ad azienda e sindacati alle 10:30 di domani 2 marzo al dicastero di Via Veneto. Scopo dell'incontro: fare punto sulla situazione della controllata brasiliana di Whirlpool che ha deciso di chiudere il suo stabilimento in Italia per spostare la produzione in Slovacchia.



"L'incontro era atteso da giorni, siamo fiduciosi che le iniziative assunte dal ministero siano in grado di produrre dei risultati e possano concedere un po' di respiro ai lavoratori della Embraco", affermano i rappresentanti della Uilm







