Enel avvia costruzione nuovo parco eolico negli States

(Teleborsa) - Enel , attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, ha avviato la costruzione del parco eolico Diamond Vista, che avrà una capacità installata di circa 300 MW e sorgerà nelle contee di Marion e Dickinson, in Kansas.



Una volta completato, Diamond Vista rafforzerà la posizione di Enel quale maggior operatore eolico dello stato con circa 1.400 Mw di capacità eolica in esercizio.



L'investimento previsto per la costruzione del parco eolico è di circa 400 milioni di dollari, che verranno finanziati da risorse interne del gruppo. L'entrata in esercizio dell'impianto è prevista entro la fine dell'anno e, una volta operativo, sarà in grado di generare circa 1.300 GWh l'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA