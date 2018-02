Enel ottiene una nuova commessa negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Enel aumenta del 50% la capacità di domand response in New England grazie all'aggiudicazione in una gara negli Stati Uniti.



Enel X, la nuova divisione di servizi energetici avanzati del Gruppo Enel si è aggiudicata infatti contratti per la fornitura di 157 MW di risorse per la gestione della domanda sul Forward Capacity Market da parte dell'Independent System Operator del New England (ISO-NE).



Con questa aggiudicazione, spiega la big energetica in un comunicato, Enel fa il suo ingresso sul mercato della demand response degli stati americani del Connecticut e Vermont.



"Con questo risultato proseguiamo la nostra strategia di crescita nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, espandendo nel contempo la nostra presenza geografica e rafforzando la nostra leadership sul mercato della demand response statunitense" ha commentato Francesco Venturini, responsabile Enel X.



I programmi di demand response - o gestione della domanda - sono finalizzati a incentivare le grandi imprese energivore, quali gli stabilimenti di produzione, i data center e le società di costruzioni, affinché adeguino i consumi energetici, riducendoli o aumentandoli, in modo da stabilizzare la rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA