Enel, Starace: interessati con F2i a Rtr

(Teleborsa) - Enel guarda con interesse a Rtr-Rete Rinnovabile, ma in joint venture con F2i. Rtr è il principale operatore fotovoltaico in Italia che con molta probabilità verrà presto messo in vendita dal fondo di private equity Terra Firma.



"Quando faranno l'asta saremo sicuramente interessati. Parteciperemo con la joint venture che abbiamo con il fondo F2i", ha dichiarato l'Amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, a margine della presentazione dell'accordo di sponsorizzazione del primo campionato motociclistico elettrico, la MotoE. "Siamo interessati ma nell'ambito della joint venture che abbiamo con F2i", ha specificato il manager.

