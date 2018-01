Energia, nel 2017 risale il prezzo alla borsa elettrica

(Teleborsa) -) sul) sale a 54 euro/MWh, tornando a crescere rispetto al minimo storico del 2016 e riallineandosi ai valori del biennio 2014-2015. E' quanto si legge nella newsletter del)., tra cui in particolare quella del gas, e dalla ripresa dei volumi scambiati sui livelli più alti dell'ultimo quinquennio.Sale al 72,2% al sui massimo storico la liquidità del, i cui volumi di mercato raggiungono i massimi degli ultimi sei anni, sfiorando il 50% del totale nazionale su MGP.A livello zonale, crescita in doppia cifra per tutti i prezzi di vendita, compresi tra i 50 euro/MWh del Sud ed i 61 euro/MWh della Sicilia. Il Mercato Infragiornaliero mostra dinamiche di prezzo ancora in linea con ile volumi inferiori solo al massimo storico del 2016.Nell'Annuale 2018 baseload chiude il periodo di trading a 54,32 euro/MWh, prospettando una stabilità di prezzi per l'anno in corso. Ai minimi dal 2012, infine, le transazioni registrate sulla).



Tornando alle quotazioni, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica si attesta a 53,95 euro/MWh e, sebbene in aumento di 11,17 euro/MWh rispetto al minimo storico del 2016 (+26,1%), si riporta sui valori non elevati del biennio 2014/2015. Tale dinamica rialzista ha caratterizzato indistintamente tutti i mesi dell'anno, concentrandosi nel primo bimestre, caratterizzato dal protrarsi delle tensioni sul mercato francese, e ad agosto, in corrispondenza degli eccezionali livelli di domanda legati alle elevate temperature.