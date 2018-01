(Teleborsa) - Giornata positiva a Piazza Affari per il titolo ENI , che scambia con una variazione percentuale dello 0,67% dopo la promozione di Kepler Cheuvreux. Gli analisti della banca d'affari hanno alzato la raccomandazione da hold a buy, portando il prezzo obiettivo a 16 euro da 14,5 euro.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del Cane a sei zampe rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



La tendenza di breve di ENI è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

