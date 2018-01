Eurozona in ripresa: l'economia cresce del 2,5% nel 2017

(Teleborsa) - Crescita sostenuta per l'economia di Eurolandia nel 4° trimestre dell'anno, a conferma della ripresa in atto nelle principali economie europee.



Oggi anche la Francia e la Spagna hanno fornito i dati del PIL di fine 2017, mentre nel complesso l'Area Euro e l'UE allargata mostrano una crescita del 2,5% nell'anno.



Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL in Eurozona dovrebbe esser cresciuto nel 4° trimestre dello 0,6%, rispetto al +0,7% precedente (rivisto da una precedente stima di +0,6%) ed in linea con le stime degli analisti.



Su anno, invece, l'espansione economica dovrebbe registrare una nuova accelerazione mostrando una crescita del 2,7% rispetto al +2,8% precedente (rivisto da 2,6%) in linea con il consensus.



Anche per l'intera Unione Europea (EU-28) è attesa una crescita del PIL dello 0,6% su trimestre (+0,7% il precedente) e del 2,7% su anno (+2,8% il dato precedente).

