Expedia a picco dopo il bilancio. Male anche Priceline e TripAdvisor

(Teleborsa) - Il bilancio deludente manda al tappeto Expedia . I titoli del sito web per viaggi stanno cedendo quasi 19 punti percentuali a Wall Street dopo che la società ha comunicato, relativamente al quarto trimestre, un calo dell'utile netto del 31% a 55,2 milioni di dollari, o 35 cent ad azione. Gli analisti stimavano un risultato di 57 cent ad azione.



I ricavi sono saliti invece dell'11% a 2,3 miliardi, in linea con il consensus.



Il malumore per il bilancio di Expedia sta influenzando negativamente anche i competitors TripAdvisor, che sta cedendo il 6,37%, e Priceline -5%.

