FCA corre dopo la promozione di BNP Paribas

(Teleborsa) - In pole position a Piazza Affari il titolo Fiat Chrysler , che registra un incremento dell'1,15% dopo la promozione di BNP Paribas. Gli analisti della banca d'affari hanno alzato la raccomandazione a neutral da underperform dopo i dati positivi del 2017 sulle immatricolazioni in Europa.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che il Lingotto mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2%, rispetto a +1,31% del principale indice della Borsa di Milano ).



Lo status tecnico di Fiat Chrysler è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,45 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,65.



