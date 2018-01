FCA positiva dopo i dati sulle immatricolazioni

(Teleborsa) - Inizio di giornata all'insegna degli acquisti per FCA , che si muove a Piazza Affari con un rialzo dello 0,73%.



In recupero anche l'intero settore automotive europeo (+1% sul relativo DJ Stoxx), ieri oggetto di pesanti vendite.



A dicembre le immatricolazioni di auto in Italia hanno frenato il passo segnando una discesa del 3,17%, ma il bilancio dell'intero 2017 è stato ampiamente positivo con un aumento di quasi l'8%.



Fiat Chrysler Automobiles ha chiuso l'anno con un aumento delle vendite del 5,5%.



Quanto all'analisi tecnica del titolo, operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 15,35 e successiva a 15,56. Supporto a 15,14.

