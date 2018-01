FCA rallenta la corsa ma segna nuovi record

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo Fiat Chrysler , che tratta con un modesto progresso dello 0,33%.



Il titolo ha aggiornato stamane nuovi massimi superando anche soglia 18 euro, dopo un inizio di 2018 in forte rialzo.







Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che il Lingotto mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,59%, rispetto a +4,11% del principale indice della Borsa di Milano ).



La tendenza di breve di Fiat Chrysler è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,17.

