FCA senza freni. Titolo tocca ancora nuovi massimi

(Teleborsa) - Ancora FCA protagonista a Piazza Affari.



Il titolo del gruppo automobilistico si muove in buon rialzo a Piazza Affari aggiornando ancora nuovi record a 19,46 euro per azione.



Le azioni di FCA in forte rally da inizio anno, beneficiano delle parole del numero uno del Gruppo Sergio Marchionne che crede nella possibilità di raddoppiare gli utili entro il 2022, grazie soprattutto a contributo di Jeep.

