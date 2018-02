Fed, Powell conferma rialzi graduali per raggiungere obiettivi

(Teleborsa) - Il FOMC (il braccio operativo della Fed) riuscirà a mantenere il giusto punto di equilibrio in modo da favorire una risalita dell'inflazione verso l'obiettivo del 2%, in grado di mantenersi su tale livello nel tempo, ed evitare che l'economia a stelle e strisce si surriscaldi.



Lo assicura il neo presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nella sua prima audizione al Congresso. Parole che hanno dato una spinta al rialzo al dollaro: il biglietto verde ha accelerato al massimo di cinque giorni nei confronti delle principali controparti.



"L'outlook economico resta forte" negli Stati Uniti - ha spiegato Powell - così come "forte è il mercato del lavoro", che sosterrà le spese dei consumatori e le aziende si sentiranno più fiduciose nel fare investimenti.



Nonostante i venti favorevoli che spirano sulla ripresa, il governatore Fed ha assicurato che non c'è necessità di aumentare il ritmo delle strette. Tassi graduali - ha detto il banchiere - "promuoveranno al meglio il raggiungimento dei nostri obiettivi."







© RIPRODUZIONE RISERVATA