Fiat Chrysler corre sul circuito di Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Fiat Chrysler , che tratta in rialzo del 2,65% sovraperformando un settore che si presenta nel complesso positivo. In marcia anche Exor con un balzo del 2,69%.



La scorsa settimana, S&P ha promosso il titolo grazie al miglioramento dei parametri creditizi. L'agenzia statunitense ha rivisto al rialzo il rating di FCA e della divisione americana Fca US da BB a BB+. L'outlook resta stabile.



L'andamento del Lingotto nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fiat Chrysler , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 17,77 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 17,97. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 17,66.



© RIPRODUZIONE RISERVATA