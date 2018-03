Fincantieri, altre 6 navi per Viking

(Teleborsa) - Fincantieri e Viking hanno raggiunto un accordo per la costruzione di ulteriori 6 navi, che porterebbero a un totale di 16 il numero complessivo di unità costruite in partnership dalle due società, estendendo l'orizzonte della collaborazione fino al 2027. L'intesa tra i due gruppi è arrivata in occasione del Seatrade Cruise Global, il più importante appuntamento annuale del comparto crocieristico in corso in questi giorni a Fort Lauderdale negli Stati Uniti.



L'accordo per le nuove navi, le cui consegne sono previste negli anni 2024, 2025, 2026, 2027, è soggetto a condizioni specifiche. Di concerto con la società armatrice, infatti, Fincantieri svilupperà un progetto evoluto aggiornato e rivisitato secondo le più recenti tecnologie disponibili sul mercato.



Ad oggi Fincantieri ha consegnato 4 navi a Viking Ocean Cruises.



"Nel 2012, la collaborazione tra noi e questo prestigioso armatore è partita con due navi, e oggi siamo arrivati addirittura a 16 unità". E' così che Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri ha commentato l'accordo.



























