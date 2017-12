Fine legislatura alle porte. Mattarella pronto a sciogliere le Camere

(Teleborsa) - Con il definitivo via libera del Senato alla Manovra finanziaria 2018, arrivato sabato 23 dicembre, si scrive l'ultimo capitolo di questa legislatura.



Gli ultimi giorni di dicembre, infatti, potrebbero mettere la parola fine alla XVII legislatura. Domani, giovedì 28 dicembre, nel corso della conferenza stampa di fine anno, il Primo Ministro Paolo Gentiloni dovrebbe congedare di fatto il suo mandato.



Secondo i ben informati negli ambienti parlamentari, nella stessa data del 28, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe avviare l'iter per sciogliere le Camere.



Il Quirinale sembra avviarsi su questa strada anche dopo che lo scorso 23 dicembre è naufragato l'esame dello ius soli. La data probabile per le prossime elezioni potrebbero essere il 4 marzo 2018.



Intanto, la Borsa di Milano dopo un avvio tonico, mostra debolezza insieme alle principali piazze europee.



















