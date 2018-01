Finecobank, raccolta dicembre positiva per 988 milioni

(Teleborsa) - Nel solo mese di dicembre, la raccolta netta di Finecobank è stata pari a 988 milioni (+11% a/a). La raccolta gestita è stata pari a 523 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a -25 milioni e quella diretta a 491 milioni.



Nel 2017, la raccolta netta è stata pari a 5.958 milioni (+18% a/a).



La raccolta tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 5.404 milioni, in aumento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2016.



Il Patrimonio totale è pari a 67.185 milioni (+12% a/a). In particolare il patrimonio totale riferibile alla clientela nel segmento Private Banking, ossia con asset superiori a € 500.000, si attesta a 25.886 milioni, in rialzo del 16% a/a.



In termini di acquisizione della clientela, nel 2017 sono stati acquisiti 114.509 nuovi clienti (+4% a/a), di cui 7.362 nel solo mese di dicembre (-22% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 dicembre 2017 è di quasi 1.200.000, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente.

