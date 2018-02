Finecobank, utili e ricavi in crescita nel 2017

(Teleborsa) - Finecobank ha chiuso il bilancio 2017 con utile netto rettificato in crescita dell'8,9% a 218,5 milioni di euro e ricavi in aumento del 7,9% a 586,7 milioni. Dividendo proposto: 28,5 centesimi per azione.



Nel quarto trimestre, la banca ha realizzato un utile netto rettificato a 61,6 milioni di euro, in rialzo dell'11,9% su base annua e ricavi totali migliorati a 155,8 milioni (+12,6% a/a).



La raccolta FinecoBank a gennaio è stata pari a 412 milioni di euro in aumento del 55% su base annua.

