Fisco, con 2 per mille 15 milioni di euro ai partiti

(Teleborsa) - Più di 15 milioni di euro andranno ai partiti politici grazie al 2 per mille dell'Irpef. Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ha pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi alla scelta dei contribuenti sul 2 per mille dell'Irpef ai partiti politici, riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2017 (anno di imposta 2016).



Per essere più precisi si tratta di 15.315.289 euro, cifra che si confronta con gli 11,763 milioni dell'anno prima. Al Partito Democratico andrà più della metà dei fondi, quasi 8 milioni (7.999.885 euro) mentre al secondo posto si piazza la Lega Nord con "solo" 1.894.085 euro. A Forza Italia andranno 850.392 euro.



Assente nella lista il Movimento 5 Stelle: in base al DL 149/2013, partecipano alla destinazione del 2‰ i partiti che hanno trasmesso il proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e che la Commissione stessa abbia ritenuto essere conforme alle disposizioni dell'art. 3 della norma in oggetto.

