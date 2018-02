Fmi, economia continua a crescere nonostante volatilità

L'economia mondiale resta sulla strada giusta per continuare a crescere. Lo afferma Gerry Rice, direttore comunicazione del Fondo Monetario Internazionale, sottolineando che l'istituzione guidata da Christine Lagarde non è preoccupata dal recente sell-off che ha colpito Wall Street e altri mercati nel mondo.



Nel consueto briefing bisettimanale con la stampa, Rice ha detto che i mercati continuano a funzionare normalmente e la crescita economica procede. "Nonostante la volatilità degli ultimi giorni, riteniamo che le condizioni finanziarie continuino a sostenere la crescita economica. I mercati finanziari continuano a funzionare in modo ordinato e prevediamo che la ripresa continui".



Confermate dunque le previsioni rilasciate dall'istituto di Washington, lo scorso gennaio. Nell'aggiornamento del suo World economic outlook, il Fondo prevede per il 2018 e per il 2019 una crescita globale in rialzo del 3,9%, ovvero lo 0,2% in più rispetto alle stime fornite lo scorso ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA