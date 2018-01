Focus sugli ETF 10 gennaio 2018 - [video]

(Teleborsa) - I migliori della settimana sono l'ETF emesso da Lyxor , che riunisce le 10 azioni con la maggiore liquidità e grandezza quotate a Mosca, e l'ETF gestito da Ishares , che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento del mercato azionario russo.



Registrano una performance negativa l'ETF di Ishares , che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco, e l'ETF gestito da Lyxor , che punta sui principali titoli azionari del mercato turco.



Mostrano volumi elevati l'ETF controllato da Deutsche Bank , esposto sui principali titoli azionari del mercato coreano, e l'ETF controllato da Ishares , che punta sulle società tedesche quotate sul segmento Prime Standard della Borsa di Francoforte.



Asset allocation: ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF gestito da Amundi , che consente agli investitori di beneficiare della performance di 300 tra le principali azioni "Value" di 15 paesi europei.



Forte interesse per l'ETF di Deutsche Bank , che punta sulle principali società ad alta e media capitalizzazione del mercato azionario thailandese.



Invito all'acquisto per l'ETF emesso da Ishares , composto da società giapponesi, che effettua anche la copertura del rischio cambio, su base mensile.



Riflettori puntati sul l'ETF di Lyxor , composto dalle azioni quotate sulla Borsa di Tokyo, con copertura giornaliera del rischio di cambio.

