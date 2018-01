Focus sugli ETF 3 gennaio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Salgono sul podio della settimana l'ETF gestito da Lyxor , che punta sui principali titoli azionari del mercato turco, e l'ETF gestito da Ishares , che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco.



Registrano una performance negativa l'ETF di Ishares , che punta sulle società tedesche quotate sul segmento Prime Standard della Borsa di Francoforte, e l'ETF di Ishares , che replica il principale indice azionario europeo Euro Stoxx 50.



Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF controllato da Amundi , che punta sulle azioni europee con il buyback ratio più elevato negli ultimi 12 mesi, e l'ETF di Ishares , esposto sulle obbligazioni in dollari statunitensi dei mercati emergenti.



Asset allocation: ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF gestito da Amundi , esposto sui titoli europei a più bassa capitalizzazione.



Forte interesse per l'ETF controllato da Deutsche Bank , che replica il principale indice azionario tedesca DAX.



Invito all'acquisto per l'ETF emesso da Ishares , che investe sulle società a grande, media e bassa capitalizzazione dei mercati emergenti.



Riflettori puntati sul l'ETF emesso da Lyxor , rappresentativo delle principali società americane operative in diversi settori, fatta eccezione per i settori dei trasporti e dei servizi di pubblica utilità.

