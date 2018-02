Fondi UE, alle PMI destinati 10,3 miliardi di euro

(Teleborsa) - Alla fine del 2016, su un obiettivo di 21 miliardi di euro di fondi strutturali, già sono stati destinati 10,3 miliardi per investimenti europei principalmente per il sostegno delle PMI che si occupano di ricerca e l'innovazione su basse emissioni di carbonio. Lo rivela La Commissione UE.



Corina Cretu, commissario per la politica regionale ha dichiarato: "Oltre 76.000 imprese sono attualmente supportate dai fondi strutturali e di investimento europei attraverso strumenti finanziari: questi strumenti innovativi hanno dimostrato la loro capacità di fornire il massimo impatto delle risorse dell'UE sul campo, in linea con il obiettivo del piano di investimenti del presidente Juncker. "

