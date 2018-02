Fondo Italian Growth acquista 26,6% di Industrie Saleri Italia. IPO entro due/tre anni

(Teleborsa) - Il fondo Italian Growth gestito da Quaestio Capital Sgr rileverà il 26% di Industrie Saleri Italo (SIL), società che si occupa di progettazione, sviluppi e produzione di pompe acqua e sistemi di raffreddamento per l'industria automotive.



L'ingresso avverrà attraverso un aumento di capitale di 23 milioni di euro che sarà sottoscritto da Quamvis Sicav–FIS - Italian Growth Fund per 15 milioni di euro e per il restante importo dalla famiglia Saleri, che a ricapitalizzazione compiuta deterrà il 73,4% del capitale.



Le nuove risorse, spiegano le parti, saranno impiegate per accelerare i piano di sviluppo e valutare eventuali acquisizioni strategiche.



Industrie Saleri ha inoltre l'obiettivo di quotarsi in Borsa nell'arco di due/tre anni.



Fondato nel 1942, lo scorso anno il Gruppo SIL ha fatturato 160 milioni di euro.

