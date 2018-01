Ford Motor, conti in salita nel 2017

(Teleborsa) - Ford Motor ha chiuso il quarto trimestre del 2017 con utili operativi in calo del 19% a 1,7 miliardi di dollari. Al netto di voci straordinarie, l'EPS è salito di 9 centesimi a 39 centesimi. Deluse le attese degli analisti si aspettavano 42 centesimi per azione.



Aumentano i ricavi che arrivano a 41,3 miliardi, meglio delle attese ferme a 37 miliardi.



Per l'intero esercizio 2017, gli utili sono saliti a 7,6 miliardi dai 4,59 miliardi del 2016. Il fatturato ha raggiunto i 156,8 miliardi, il 3% rispetto ai 151 mld del 2016. Oggi, 25 gennaio sarà la volta di Fiat Chrysler che si cimenterà con la prova dei conti.

