Forze di polizia e militari, siglato il nuovo contratto

(Teleborsa) - "Dopo nove anni di blocco dei contratti, è stato siglato l'accordo negoziale riguardante le Forze Armate, di sicurezza e di polizia. Un nuovo contratto per tutti coloro che quotidianamente sono impegnati a garantire la difesa e la sicurezza della collettività": e' quanto rivela on Twitter il Ministero della Difesa.



Il rinnovo riguarda una platea di 450mila lavoratrici e lavoratori del comparto sicurezza e difesa della P.A. "Uomini e donne che ogni giorno assicurano il controllo, la tutela e la sicurezza di tutti noi e dei nostri territori", spiega il Ministro della PA Marianna Madia in un Tweet.



L'accordo è stato siglato alla presenza dei ministri competenti e riguarda la Polizia, la Polizia penitenziaria, l'Esercito in tutta la sua interezza, Carabinieri, Guardia di Finanza.







