Fs-Anas, Armani: «Fusione operativa da fine gennaio»

Fusione FS-Anas operativa entro la fine di gennaio. Lo ha precisato il presidente della società che ha per unico socio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Gianni Vittorio Armani.



Armani ha illustrato le tappe che rimangono per la conclusione dell'operazione, dopo la delibera dell'assemblea delle Ferrovie che lo scorso 29 dicembre aveva dato intanto disco verde alla formazione del mega gruppo. Rimangono ora gli ultimi passaggi per completare la fusione.



"Attendiamo ora il via libera dell'Antitrust la prossima settimana e prevediamo la piena operatività entro gennaio e poi si procederà alla girata delle azioni. Prevediamo la piena operatività entro gennaio e il Cda di Anas, convocato per il 24 gennaio prossimo, si svolgerà già sotto il cappello delle gruppo Fs", ha appunto spiegato il Presidente.

