Fusione conclusa tra Trentino Trasporti e Aeroporto Caproni

(Teleborsa) - Fusione fatta tra Trentino Trasporti e Aeroporto Caproni.



Si conclude il lungo iter per riunire le due società partecipate, iter avviato dalla Giunta provinciale e culminato con il "Programma attuativo per il polo dei trasporti".



La fusione fra le due società porterà a dei benefici finanziari nel lungo periodo, sfruttando le economie di scala e permettendo una visione di ampio respiro nel merito dei trasporti della provincia di Trento.



Il Polo del trasporti si completerà nel 2018 con la riunione delle due società Trentino trasporti spa e Trentino trasporti esercizio spa, che avverrà attraverso un primo step con il venir meno del contratto di affitto di ramo d'azienda tra le due realtà e, come secondo e finale step, con la fusione finale presumibilmente verso la metà del 2018.

