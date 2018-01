Gamenet brilla a Piazza Affari, promossa da piÃ¹ broker

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Gamenet , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,35%.



A fare da assist alle azioni contribuiscono più promozioni giunte da vari broker. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno iniziato la copertura sul titolo, sbarcato in Borsa lo scorso dicembre, con giudizio "buy" e un target price di 10 euro. Per gli esperti di Credit Suisse la raccomandazione è "outperform" e il prezzo obiettivo è 10,8 euro. "Buy" è la valutazione assegnata da Banca Akros con tp a 11 euro.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gamenet più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Gamenet rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,997 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,317. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,68.

