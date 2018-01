(Teleborsa) - Avvio di giornata negativo per Generali , che soffre in Borsa con un ribasso dell'1% risultando il peggior titolo del FTSE Mib.



La big delle assicurazioni soffre il taglio del giudizio a "sell" operato da Citigroup .



Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 15,51 e successiva a quota 15,46. Resistenza a 15,62.

© RIPRODUZIONE RISERVATA