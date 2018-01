(Teleborsa) - Conti pubblici, ma anche crescita economica, fisco e pensioni. Sono questi sono alcuni dei punti toccati dal Premier Paolo Gentiloni intervenuto, oggi 18 gennaio, all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università LUISS di Roma.



I conti pubblici "sono non in ordine ma molto in ordine" la crescita è tornata ed è "stabile" e "dobbiamo partire dalla consapevolezza che questi risultati che sono costati sacrifici" alle famiglie e alle imprese "non possono essere dilapidati, disperderli o dilapidarli sarebbe assolutamente irresponsabile", ha spiegato il Premier che sul sistema pensionistico e fiscale, ha spiegato: "Non è il tempo di scardinare pilastri del nostro sistema pensionistico e fiscale, non è il tempo delle cicale, ma è il tempo della competenza, della serietà e dell'investimento sul futuro. L'Italia attraversa una fase dove è più che mai necessario coraggio e fiducia. Fuori dalla più grande crisi dal dopoguerra, con una crescita stabile", ha rimarcato il Presidente del Consiglio.



Luci e ombre sulla situazione del Paese, sono stati lanciati anche dal Ministro dell'Economia Padoan che, intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università La Sapienza di Roma, ha dichiarato che "sono troppi i giovani che lasciano l'Italia" e quindi c'è bisogno di un "rilancio della produttività".











