Geox, cambio al timone: lascia A.d. Borgo, arriva Mascazzini

(Teleborsa) - Geox chiude il 2017 con ricavi consolidati sostanzialmente in linea con il trimestre precedente a 884,5 milioni (-1,8% a cambi correnti, -1,7% a cambi costanti) grazie alla crescita del canale multimarca che compensa parzialmente la programmata razionalizzazione della rete dei negozi monomarca. Lo ha deciso il CdA che ha esaminato i dati preliminari su ricavi e posizione finanziaria netta.



Continuano sia la crescita a doppia cifra del canale e-commerce (+26%) sia le buone performance di Russia, Est Europa e Cina.



La posizione finanziaria netta si attesta a euro -5,4 milioni, in miglioramento rispetto a -35,9 milioni al 31 dicembre 2016, grazie a una forte generazione di cassa (+66,8 milioni) dopo aver sostenuto investimenti per circa euro 30 milioni.



Il CdA, inoltre, ha preso atto delle dimissioni dell'A.d, Gregorio Borgo che dal primo febbraio sarà sostituito da Matteo Mascazzini.



"?I dati attesi del 2017 - ha commentato Mario Moretti Polegato - riflettono i primi risultati concreti della nuova strategia incentrata sull'aumento della redditività e sull'ottenimento di un business sano e profittevole".







© RIPRODUZIONE RISERVATA