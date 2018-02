Germania, economia confermata in accelerazione

(Teleborsa) - L'economia della Germania si conferma in forte espansione nel quarto trimestre del 2017. Il PIL, infatti, mostra una crescita dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti, come indicato nella stima preliminare ed in linea con le attese degli analisti. Lo annuncia l'Ufficio statistico federale tedesco, (Destatis).



Si tratta di decelerazione rispetto al +0,7% del terzo trimestre e segue un +0,9% del primo trimestre e un +0,6% del secondo trimestre. La crescita mostra così un' accelerazione rispetto agli ultimi sei mesi dello scorso anno (+0,4% nel 4° trimestre e +0,3% nel 3° trimestre).



Su base annua, la crescita è stata confermata al + 2,3% (come stimato nella lettura preliminare) in accelerazione rispetto al +2,2% dei tre mesi precedenti e in linea con il consensus. Se si eliminano gli effetti di calendario il dato sale del 2,5%.





