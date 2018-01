Germania, le aziende alla ricerca di piÃ¹ personale

(Teleborsa) - Le aziende tedesche sono alla ricerca di un numero crescente di personale. L'IFO Employment Barometer ha toccato il nuovo massimo storico a 113,8 punti a gennaio, in rialzo rispetto ai 113,6 punti di dicembre. Il sentiment nel mercato del lavoro tedesco rimane molto forte.



Tra i settori in cui le aziende prevedono di aumentare la ricerca di personale aggiuntivo ci sono, la distribuzione, la costruzione e e il settore dei servizi.



Il barometro ha raggiunto il nuovo massimo storico in tutti e tre i rami, in particolare tra le agenzie di lavoro temporaneo. Dopo sette aumenti consecutivi, il barometro nel manifatturiero è diminuito significativamente e anche se i produttori prevedono di assumere personale aggiuntivo, l'occupazione crescerà più lentamente rispetto agli ultimi mesi.







