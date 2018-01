Germania, nel 2017 PIL ancora in salita

(Teleborsa) - La situazione economica in Germania è stata caratterizzata da una forte crescita economica nel 2017.



Secondo i primi calcoli dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il Prodotto Interno Lordo (PIL) rettificato in base ai prezzi è cresciuto del 2,2% nel 2017 rispetto all'anno precedente.



L'economia tedesca è cresciuta per l'ottavo anno consecutivo. Rispetto agli anni precedenti, il tasso di crescita ha accelerato ancora una volta. Nel 2016, infatti, il PIL era già aumentato significativamente dell'1,9%, mentre nel 2015 aveva mostrato una salita dell'1,7%.













