Germania, stampa tedesca: cavie umane per test su emissioni diesel

(Teleborsa) - Nuove possibili grane in vista per Volkswagen , Daimler e BMW .



Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa tedeschi, tra cui lo Stuttgarter Zeitung, i tre colossi automobilistici avrebbero usato uomini e scimmie come cavie per test sui gas di scarico di motori diesel.



Lo studio sarebbe stato condotto nel 2007 da un gruppo finanziato dai tre produttori, in una clinica utilizzata dall'Università di Aquisgrana. A 25 persone sarebbe stato chiesto di respirare i gas di scarico.



Sembra che siano stati svolti test anche su scimmie. Avrebbero inalato i fumi di un Maggiolino Volkswagen chiuse in una camera a tenuta stagna.









