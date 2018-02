Giappone, accelera l'inflazione di gennaio

(Teleborsa) - In crescita l'inflazione in Giappone. Questa indicazione peserà sulle scelte della Bank of Japan, che sta tentando di risollevare l'inflazione con una politica ultra espansiva.



Secondo l'Ufficio nazionale di Statistica, nel mese di gennaio, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione positiva dello 0,4% su base mensile, mentre su anno ha riportato una crescita dell'1,4%.



Il dato core cresce dello 0,1% a livello congiunturale mentre è salito dello 0,4% tendenziale. Il dato è al netto delle componenti più volatili, quali i cibi freschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA