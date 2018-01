(Teleborsa) - Brillante rialzo per Gima Tt , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,89%.



Driver principale del rialzo, è la promozione giunta dagli analisti di Kepler Cheuvreux che hanno ritoccato all'insù il target price portandolo a 19,7 euro da 18 e rispetto ai 17,9 euro delle attuali quotazioni. Indicato anche il giudizio "buy".



Gima TT, società specializzata nel settore della macchine automatiche per il confezionamento dei prodotti derivati del tabacco, ha debuttato a Piazza Affari lo scorso ottobre, la 29esima matricola da inizio anno, la nona su MTA e la terza su STAR.





Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Star . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gima Tt rispetto all'indice di riferimento.



L'esame di breve periodo di Gima Tt classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,04 Euro e primo supporto individuato a 17,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,37.

